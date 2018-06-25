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Всё, что тебе нужно в этом городе: лучшие военторги Киева

25.06.2018 15:19

В связи с положением дел в стране в последние годы, армейское обмундирование и другие товары этой категории стали особенно востребованы.  

 Ведь помимо покупки товаров для личного пользования, клиентами таких торговых сетей являются и профессиональные военные, государственное обеспечение которых оставляет желать лучшего.

Для кого?

В столице существует немало магазинов, которые предлагают широкий ассортимент товаров (обувь, одежда, головные уборы и аксессуары) для различных категорий населения:

  • охранные агентства;
  • туристы;
  • любители охоты и рыбалки;
  • силовые структуры: полиция, армия, погранслужба.

Лучшие из лучших

Среди огромного количества торговых точек с армейским снаряжением важно найти надежного партнера, который гарантирует качество изделий и услуг. В столице особым доверием и популярностью среди потребителей пользуются следующие военторги:

  • Abrams;
  • Pancer Protection;
  • Пуля;
  • Милитарист;
  • PROFI Group;
  • Прапорщик.

Магазин «Abrams» предлагает широкий выбор экипировки для боевых действий, а также и для использования вне полевых условий. Покупателю предлагают высококачественны сертифицированные товары. Одежда и обувь отличается выгодными характеристиками:

  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • защита от погодных условий;
  • огнестойкость;
  • легкость и компактность;
  • маскировочные качества;
  • длительная эксплуатация.

Покупатели смогут подобрать не только военную амуницию, но и сопровождающие элементы, как термобелье, перчатки, комплекты из непромокаемой ткани. А также на витринах представлена армейская одежда НАТО.

На полках военторга «Pancer» найдется необходимый предмет не только для любителей порыбачить и поохотиться, но и для профессионалов военного дела. В ассортименте:

  • надежные средства защиты: бронежилеты, кевларовые каски, бронепластины;
  • тактическая одежда и обувь;
  • амуниция, снаряжения и оптика;
  • оружие и средства обороны;
  • надувные лодки, квадрокоптеры.

Настоящий мир мужских развлечений и острых впечатлений открывает для клиентов «Милитарист». Здесь найдется и оружие, и атрибутика, и оригинальная амуниция для тех, кто обожает страйкбол. Ваша команда получит экипировку лучшего класса и будет готова к «военным» действиям в любых условиях.

Сеть военторгов PROFI Group работает в столице еще с 2001 года и за это время успели зарекомендовать себя как магазины предлагающие качественные изделия в военной индустрии, а также для обладателей таких хобби, как рыбалка, охота, туризм.

Опытные продавцы посоветуют вам лучший товар во всех категориях:

  • одежда и обувь;
  • снаряжение и амуниция;
  • палатки, рюкзаки и сумки;
  • оптика и прицелы.

Обязательно заинтересует раздел аренды. Только здесь можно взять напрокат историческое снаряжение.

Источник wowclub.ua

 

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