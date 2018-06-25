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В Винницкой области парень оказался в больнице после взрыва «своей» гранаты

25.06.2018 17:35

18-летний юноша был госпитализирован с осколочными ранениями

В городе Ямполь Винницкой области 18-летний юноша был госпитализирован с осколочными ранениями ног, которые он получил в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Следственно-оперативная группа полиции, выехав на место происшествия, установила, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения пострадавшего с гранатой во дворе собственного дома.

Парень госпитализирован в районную больницу. Больше никто не пострадал. На месте взрыва работают следователи, взрывотехники и эксперты. Полиция устанавливает, какой именно боеприпас взорвался и источник его происхождения.

Следственным отделением полиции открыто производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. // Сегодня

 

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