В Винницкой области парень оказался в больнице после взрыва «своей» гранаты

В городе Ямполь Винницкой области 18-летний юноша был госпитализирован с осколочными ранениями ног, которые он получил в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Следственно-оперативная группа полиции, выехав на место происшествия, установила, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения пострадавшего с гранатой во дворе собственного дома.

Парень госпитализирован в районную больницу. Больше никто не пострадал. На месте взрыва работают следователи, взрывотехники и эксперты. Полиция устанавливает, какой именно боеприпас взорвался и источник его происхождения.

Следственным отделением полиции открыто производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. // Сегодня