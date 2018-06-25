В ДТП под Николаевом погиб 17-летний водитель, еще четверо подростков травмированы (фото)

По предварительной информации, вечером 24 июня 17-летний парень взял родительские «Жигули», чтобы покатать свою компанию. Ребята начали колесить по окрестностям села. Выехав на трассу Николаев — Доманевка — Березки, водитель превысил скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся и оказался снова на дороге. Салон машины буквально сплющило.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, водитель от полученных травм погиб на месте, а четверо пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.