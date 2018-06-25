Путину пленные россияне безразличны: Климкин ответил на заявление Лаврова по заложникам

Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы проработке "дорожной карты" между Украиной и Россией по освобождению заложников. Об этом он сказал на совместном брифинге с руководителем СБУ Василием Грицаком.

По его словам, Украина не будет просто так выдавать россиян, а только в обмен на украинских политзаключенных и военнопленных. Для этого Украина готова пойти на беспрецедентные шаги, пояснил он.

"Выдать мы точно никого не готовы. Но мы готовы на любые шаги, которые позволят нам освободить наших ребят. У нас есть граждане России, которые находятся сегодня здесь, у них есть соответствующие судебные приговоры. Конечно, для нас необходимы решения, но мы готовы принимать эти решения. Все прекрасно понимают, как Россия манипулирует не только освобождением политических заключенных, но и заложников. Но мы показали, что дело не о конкретном количестве, мы готовы отдать столько, чтобы действительно вытащить всех", – сказал Климкин.

Также министр напомнил, как во время встречи "нормандской четверки" 11 июня в Берлине "пристыдил" Лаврова перед главами МИД Франции и Германии, что России безразличны ее граждане, которых Киев предлагает в качестве обмена на украинцев.

"Если Россия, которая является оккупационной властью, не готова идти вперед, пусть она объяснит нашим партнерам так же. Я показывал список, я не хочу говорить о конкретном количестве. Я показывал господину Лаврову в присутствии наших немецкого и французского коллег список россиян и говорил: если Россия не хочет беспокоиться о своих гражданах, пусть она скажет прямо на этой встрече, что эти российские граждане России безразличны. Ответ был не совсем тот, и, как вы знаете, результатом этой встречи было заявление Лаврова о важности "дорожной карты". Эта "дорожная карта", к сожалению, – это карта российских манипуляций, но должны все равно продвигаться, поскольку, говоря с Россией, никто по определению ей не доверяет", – подчеркнул глава МИД.

Ранее Климкин говорил, что во время ЧМ Россия может согласиться на обмен заключенными. В то же время он добавил, что не стоит рассчитывать на быстрое решение вопроса освобождения украинцев из российского плена.

Как известно, в последнее время Украина особо активно взялась за освобождение украинцев из российского плена. Только на прошлой неделе Людмиле Денисовой прямо в колонии отказывали в посещении нескольких украинцев. За последний месяц президенты РФ и Украины дважды созванивались по данному вопросу. Так, недавно Петр Порошенко переговорил с Владимиром Путиным и обсудили проблемы с посещением украинским омбудсменом политзаключенных на территории РФ. // Сегодня