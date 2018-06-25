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Полиция Киева освободила похищенного сына ливийского дипломата

25.06.2018 21:09

Сейчас устанавливаются лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль

Правоохранители нашли похищенного в центре Киева сына ливийского дипломата. Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба органа в Facebook.

МВД Киева

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчину. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - сказал он.

По словам Крищенко, на данный момент устанавливаются лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль.

Напомним, в Шевченковском районе Киева на ул. Тургеневской сегодня в полдень был похищен мужчина. В связи с этим в городе был введен план-перехват, полиция разыскивала автомобиль Volkswagen-Golf темно-синего цвета.

Как сообщили 112.ua в пресс-службе полиции Киева, похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г.р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на имя Абдусалама. // 112.ua

 

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