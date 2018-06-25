Полиция Киева освободила похищенного сына ливийского дипломата

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Сейчас устанавливаются лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль
Правоохранители нашли похищенного в центре Киева сына ливийского дипломата. Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба органа в Facebook.
"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчину. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - сказал он.
По словам Крищенко, на данный момент устанавливаются лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль.
Напомним, в Шевченковском районе Киева на ул. Тургеневской сегодня в полдень был похищен мужчина. В связи с этим в городе был введен план-перехват, полиция разыскивала автомобиль Volkswagen-Golf темно-синего цвета.
Как сообщили 112.ua в пресс-службе полиции Киева, похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г.р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на имя Абдусалама. // 112.ua
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