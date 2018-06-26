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У Хмельницькому викрили на хабарі одного з керівників патрульної поліції

26.06.2018 00:41

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Хмельницькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що впродовж квітня-червня 2018 року поліцейський налагодив схему отримання неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення великогабаритних і великовагових транспортних засобів.

СБУ

Ділок «спрощував» для суб’єктів господарювання механізм отримання дозволу на безперешкодне транспортування вказаних транспортних засобів, без дотримання відповідної процедури та необхідних термінів. Вартість перевезення кожної одиниці важкої техніки становила до 5 тисяч гривень. Зловмисник також організовував надання патрульного супроводу під час переміщення великогабаритних і великовагових транспортних засобів.

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті після чергової «оборудки» згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими та Департаментом внутрішньої безпеки ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

 

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