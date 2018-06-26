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В Подмосковье строители пролили кипящий битум на подростка

26.06.2018 01:23

Как сообщает телеканал РЕН, 16-летний юноша получил ожоги спины, плеч, шеи и рук. Сейчас он находится в больнице.

Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, однако известно о нем стало только вчера.

Пока рабочих, которые допустили случившееся, не нашли. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

В МВД и Следственном комитете сообщение о ЧП не комментируют. Как сказали в полиции изданию Знак.ком, это связано с тем, что пострадавший является несовершеннолетним. // Эхо Москвы

 

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