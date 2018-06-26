4 человека погибли в столкновении маршрутки и автоцистерны на трассе Киев–Ковель (видео)

Масштабное ДТП случилось вечером 25 июня на автодороге Киев–Ковель–Ягодин. Возле села Орловка Сарненского района Ривненской области лоб в лоб столкнулись междугородная маршрутка и автоцистерна.

ДТП случилось около 19 часов. Как выяснила полиция, спровоцировал ДТП третий участник — Mercedes Benz на «еврономерах».

Автомобиль выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущество микроавтобусу «Киев–Ковель». Уходя от столкновения, автобус выехал на «встречку», где в этот момент ехала автоцистерна. Удар был такой силы, что автобус опрокинулся.

Трое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще один скончался в больнице. Полиция сообщила о девяти госпитализированных, но, по информации местных СМИ, «скорая» увезла более десяти человек с травмами разной тяжести.

Движение по трассе в районе ДТП перекрыто. Работает следственно-оперативная группа. // «ФАКТЫ»