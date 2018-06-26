На Днепропетровщине поймали маньяка, жестоко искалечившего 10-летнюю девочку

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На Днепропетровщине 25 июня поймали маньяка-педофила, изнасиловавшего 10-летнюю девочку.
Несовершеннолетнюю нашли в крови и едва живой, сейчас ребенок с ранениями и в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Подозреваемого удалось задержать через несколько часов при отработке места преступления и близлежащих сел. Задержан 28-летний ранее судимый житель соседнего населенного пункта. У подозреваемого изъята одежда со следами крови.
В 2010 году мужчина уже был судим за изнасилование десятилетнего мальчика с применением ножа. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы. // "ФАКТЫ"
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