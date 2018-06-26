Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Днепропетровщине поймали маньяка, жестоко искалечившего 10-летнюю девочку

26.06.2018 02:02

На Днепропетровщине 25 июня поймали маньяка-педофила, изнасиловавшего 10-летнюю девочку. 

Несовершеннолетнюю нашли в крови и едва живой, сейчас ребенок с ранениями и в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

маньяк

Подозреваемого удалось задержать через несколько часов при отработке места преступления и близлежащих сел. Задержан 28-летний ранее судимый житель соседнего населенного пункта. У подозреваемого изъята одежда со следами крови.

В 2010 году мужчина уже был судим за изнасилование десятилетнего мальчика с применением ножа. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы. // "ФАКТЫ"

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...