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На Сумщине разоблачили предпринимателя, который на ремонте дороги «наварил» почти 800 тыс. грн.

26.06.2018 02:43

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В Сумской области сообщено о подозрении начальнику Ахтырского участка одного из частных дорожно-ремонтных предприятий, который путем подделки официальных документов присвоил почти 0,8 млн грн, выделенных на проведение капитального ремонта дорожного покрытия в сельской местности.

Руководитель участка внес в официальные документы заведомо ложные сведения о стоимости и объеме выполненных работ / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, 46-летнего предпринимателя разоблачили работники Ахтырской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области, работниками детективных подразделений отдела полиции и следственного управления Главного управления Нацполиции в области.

Установлено, что в 2017 году между указанным обществом и Груньским сельским советом был заключен договор о выполнении капитального ремонта дорожного покрытия в селе Грунь Ахтырского района.

«Достоверно зная, что работы выполнены некачественно и с использованием материалов, не соответствующих проектно-сметной документации, руководитель участка внес в официальные документы заведомо ложные сведения о стоимости и объеме выполненных работ. На основании указанных документов на счет общества перечислено около 1 млн 300 тыс. грн. Однако, согласно заключению экспертизы, стоимость фактически выполненных обществом работ составляет около 500 тыс. грн. Таким образом, злоумышленник присвоил более 781 тыс. грн », - говорится в сообщении.

По информации руководителя Ахтырской местной прокуратуры Юлии Слабуновой, сегодня, 25 июня, начальник участка уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) УК Украины. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

 

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