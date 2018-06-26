Генсек Ради Європи попросив Путіна звільнити Олега Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській в'язниці і голодує вже 43-й день (станом на 25-е червня).

Як керівник РЄ, генсек має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

"Документ було відправлено, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії", підтвердили Голосу Америки у пресслужбі Ради Європи.

20 червня Турбойрн Яґланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів він не порушував.

Засуджений до 20 років позбавлення волі, ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.

Український омбудсман Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй відмовляють у зустрічах з українськими політв’язнями.

22 червня вона повідомила, що російський омбудсман Тетяна Москалькова запропонувала їй разом відвідати затриманого в Україні керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, а вже після цього вирушити до Сенцова в колонію в Лабитнангі. Проте Денісова наполягає на першочерговому візиті до режисера.

Загалом у Росії й анексованому Криму утримують близько 70 українських політв’язнів. Звільнити Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремль раніше закликали посли країн "Великої сімки" та державний департамент США.

У понеділок, 25 червня, у Страсбурзі відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). 26-го червня на засіданні з промовою виступить президент України Петро Порошенко.

У день відкриття сесії Бюро асамблеї вирішуватиме, чи вносити до порядку денного питання термінових дебатів щодо звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.