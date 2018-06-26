В России трехметровая Бабя Яга убила восьмилетнего ребенка

В Ленинградской области России, в деревне Верхние Мандроги, деревянная скульптура Бабы-Яги насмерть задавила восьмилетнего мальчика. Трагедия произошла около двух часов дня 23 июня. Ребенок приехал из города Нижний Тагил к бабушке.

"Деревянная фигура сказочного персонажа придавила ребенка своим весом, в результате чего мальчик скончался", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как сообщает портал 47news, ребенку пытался оказать помощь врач с туристического теплохода "Валаам – Кижи – Мандроги", пришвартованного на реке Свирь. Но, по словам очевидцев, травма была не совместима с жизнью. Прибывшие медики скорой констатировали смерть мальчика.

Один из свидетелей предположил, что голова мальчика попала на камень, лежавший на земле.

По предварительной версии следствия, скульптура упала из-за того, что школьник на нее залез.

Но мама погибшего эту версию опровергает, сообщает E1.RU.

"Он никак на эту фигуру залезть не мог, — рассказала она. — Она в высоту 2,7 метра, а Артем лежал прямо под ее верхушкой вниз лицом. Статуя упала на него сзади".

Бабушка и тетя мальчика шли впереди и не видели, что именно произошло. По словам мамы, у деревянной статуи начало подгнивать основание, поэтому она была неустойчива.

По факту трагедии проводится проверка. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Туристический комплекс "Деревня Верхние Мандроги" расположен на реке Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области в 20 километрах от города Подпорожье. В этой деревне расположен парк "Лукоморье" с различными деревянными статуями сказочных персонажей. // Сегодня