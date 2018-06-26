Мотивом скоєння подвійного вбивства у Харкові стало боргове зобов’язання потерпілого

Про це очільник харківської поліції розповів представникам ЗМІ під час брифінгу, присвяченому ходу розслідування резонансного злочину. У заході також взяли участь заступник начальника ГУНП – начальник слідчого управління Сергій Чиж та начальник Управління патрульної поліції в Харківській області Олексій Ніколаєв.

За словами Олега Беха, 24 червня близько 10-40 до поліції зателефонувала жінка, яка побачила на сусідньому балконі закривавлене тіло людини. Слідчо-оперативна група виявила у квартирі застрелених 45-річного чоловіка, його 39-річну колишню дружину, а також їх поранену доньку 12 років.

Карета швидкої допомоги терміново доправила дівчинку до лікарні, де медики зробили все можливе для врятування її життя. Відсьогодні із дитиною працюють слідчі та психологи, щоб з’ясувати подробиці того страшного ранку.

- Хочу висловити слова вдячності усім мешканцям будинку, де сталася ця жахлива трагедія, за активну співпрацю із поліцією. Завдяки їх свідченням оперативним працівникам вдалося швидко скласти орієнтування на розшук особи, причетної до скоєння злочину. Відразу в дію було введено поліцейський план «Сирена», до пошуків зловмисника активно підключилися працівники патрульної поліції.

Саме вони виявили по орієнтуванню автомобіль підозрюваного, організували його переслідування, заблокували біля станції метро «Київська» та провели затримання водія. У багажнику його автівки поліцейські вилучили гладкоствольну рушницю, карабін, травматичний пістолет, патрони та грошові кошти - 200 тисяч доларів та 50 тисяч гривень. Як пояснив затриманий, гроші належать йому, а на усі одиниці зброї є відповідні дозволи.

Як розповів Олег Бех, 42-річний підозрюваний майже не чинив опір поліцейськім та знаходився у складному психологічному стані.

- Затриманий відразу розпочав співпрацювати зі слідчими, - повідомив начальник ГУНП в Харківській області. – З його слів став відомий головний мотив скоєння подвійного вбивства – боргові зобов’язання голови родини. Начебто, чоловік заборгував затриманому 100 тисяч доларів і не збирався їх віддавати.

Загалом, скоєнню тяжкого злочину передувала низка подій, які наразі ретельно вивчаються слідством. Відомо, що чоловіки знайомі ще з дитинства, дружили певний час. Потім їх шляхи розійшлися, вони не спілкувалися. Знову доля звела їх у січні цього року, і вони продовжили товаришувати. Конфлікт між чоловіками виник під час їх спільної поїздки до міста Рівне, де мешкала колишня дружина потерпілого та його маленька донька.

45-річний харків’янин вирішив забрати їх до себе, тому звернувся до друга по допомогу, пов’язану із перевезенням родини до Харкова. Після сварки підозрюваний впав у депресію. Члени його родини підтвердили слідчим цей факт. А за кілька днів до вбивства чоловік звернувся із заявою до районного відділу поліції про те, що його життю загрожує людина на ім’я Олег. Поліція зареєструвала цю заяву та розпочала перевірку.

24 червня зловмисник увірвався до квартири свого товариша і відразу почав розправу. Першим він застрелив голову родини, жінка хотіла заховатися на балконі та не змогла, її настигли кілька куль. Затриманий запевняє слідчих, що не хотів вбивати дитину, вона просто потрапила під обстріл.

Керівник харківської поліції Олег Бех охарактеризував і самого підозрюваного. 42-річний харків’янин займався підприємницькою діяльністю, мав родину, добрі стосунки із батьками та оточуючим колом близьких та знайомих. Чому він зважився на такий страшний злочин, з’ясовуватиме слідство.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (замах на вбивство). Чоловіка, причетного до скоєння вбивства, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Завтра суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області