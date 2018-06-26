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Білгород-Дністровські поліцейські затримали кримінальний дует грабіжників

26.06.2018 09:28

Слідчим Білгород-Дністровського відділу поліції скеровано до суду обвинувальний акт відносно 17-річного юнака та його 26-річного спільника, які пограбували двох неповнолітніх.

На вулиці зловмисники підійшли до двох підлітків і, погрожуючи хлопцям фізичною розправою, заволоділи їх телефонами та втекли з місця події.

полиция

Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники поліції встановили особи підозрюваних та довели їх причетність до скоєння вказаного злочину. Зловмисниками виявилися місцеві жителі 17 та 26 років. Молодикам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

«Зібрані докази з обвинувальним актом скеровано до суду, який прийме рішення згідно з чинним законодавством», - зазначив заступник начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Андрій Мащенко.

Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області

 

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