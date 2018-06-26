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В Кривом Роге семейные разборки одной семьи вылились в криминальные последствия для другой

26.06.2018 09:36

Криворожской местной прокуратурой №1 был направлен в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины, за нанесение криворожанином умышленного тяжкого телесного повреждения своему знакомому.

Приговором Ингулецкого районного суда от 21 июня, мужчина был осуждён к 5 годам лишения свободы, но освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правонарушение случилось 22 июля 2017 года, возле КОШ №100 в Ингулецком районе. Несколько семей с детьми совершали вечернюю прогулку. Внезапно между мужчиной и его сожительницей случился конфликт, и в ходе словесной перепалки он стал ругать избранницу нецензурной бранью.

Нелестные слова слышали дети и другие участники компании, поэтому грубияну стали делать замечания. Последний не реагировал на слова приятелей, и одно семейство покинуло площадку, чтобы избежать конфликта.

Но мужчина не унимался и заставил свою сожительницу пройти за угол здания продолжить выяснять отношения без посторонних. Женщина пошла с ним, но вместе со словами она стала получать и удары.

На помощь криворожанке поспешила подруга, которая сама вступила в конфликт с задиралой. Он ее несколько раз толкнул, отчего она упала на землю. После этого женщина решила позвать на место происшествия мужа.

Супруг поспешил к школе и, не выслушивая пояснений, сразу же стал избивать обидчика жены. Он бил по голове и по грудной клетке. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были нанесены тяжкие телесные повреждения в виде переломов рёбер, которые усложнились гемопневмоторексом и подкожной эмфиземой.

Несмотря на полученные травмы, потерпевший смог самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь. // Кривой Рог LIFE

 

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