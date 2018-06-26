У Хмельницькому поліцейські викрили «масажний» бордель

Працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Хмельницькій області разом з колегами із Зарічанського відділення поліції викрили елітний салон інтимного масажу, який працював в одній із багатоповерхівок обласного центру.

Салон масажу розташовувався на першому поверсі багатоповерхівки. Клієнтів тут приймали тільки по запису в адміністратора, а для пересічних відвідувачів двері були зачинені.

Залежно від кількості клієнтів в салоні працювало від 2 до 4 масажисток. Послуги коштували від 600 до 1800 гривень. Були навіть подарункові сертифікати.

Поліцейські протягом декількох місяців документували діяльність закладу. Наразі слідчі дії тривають. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області