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У Хмельницькому поліцейські викрили «масажний» бордель

26.06.2018 09:45

Працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Хмельницькій області разом з колегами із Зарічанського відділення поліції викрили елітний салон інтимного масажу, який працював в одній із багатоповерхівок обласного центру.

 

Салон масажу розташовувався на першому поверсі багатоповерхівки. Клієнтів тут приймали тільки по запису в адміністратора, а для пересічних відвідувачів двері були зачинені.

бордель

 

Залежно від кількості клієнтів в салоні працювало від 2 до 4 масажисток. Послуги коштували від 600 до 1800 гривень. Були навіть подарункові сертифікати.

 

Поліцейські протягом декількох місяців документували діяльність закладу. Наразі слідчі дії тривають. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

 

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