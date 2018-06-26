Если Денисова не может попасть к украинским политзаключенным, то и Москалькова не увидит сограждан

Доступ украинского и российского омбудсменов к заключенным должен происходить синхронно и на принципах взаимности. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова.

"Наш президент выполнил все договоренности. Он действительно снял запрет на въезд Татьяны Москальковой в Украину. Но все остальное требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины", – сказала она.

Денисова отметила, что сегодня не прибудет в Украину для встречи с Татьяной Москальковой, поскольку находится сейчас на территории России, чтобы встретиться с Романом Сущенко.

Украинский омбудсмен пояснила, что все сроки касательно ее посещения были аннулированы накануне.

"У них было только четверо суток для того, чтобы рассмотреть наше обращение. Но вчера они нам не сообщили. Уже наше посольство сделало ноту в МИД РФ и с заявлением обратилось к председателю Московского городского суда, и сейчас мы хотим вручить лично", – отметила она.

Также она прокомментировала несогласованности в графиках с российской коллегой.

"Я общаюсь каждый день, каждый час с госпожой Москальковой, но, к сожалению, она не решает вопрос о допуске меня к нашим политузникам. Поэтому у меня есть с ней контакт, она знает все планы, намерения, все ноты МИД Украины к МИД РФ, но когда я ей что-то предлагаю, она говорит, что ей надо согласовать. Она не может это согласовать с другими, ей не согласовывают другие государственные учреждения, которые имеют право и должны принять решение по договоренности президентов двух стран", – отметила Денисова.

Она подчеркнула, что несмотря на договоренности президентов двух стран, РФ устраивает препятствия для посещения ею украинских политузников.

Как сообщалось, Татьяна Москалькова пока не готова согласовать предложения украинской коллеги Людмилы Денисовой касательно графика взаимных посещений заключенных.

Сегодня российский омбудсмен находится с визитом в Украине - она собирается посетить россиянина Максима Одинцова в киевском СИЗО.