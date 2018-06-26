На Одещині прикордонника затримали під час отримання хабара

В рамках кримінального провадження співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, представниками СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано інспектора прикордонної служби під час отримання хабара.

Учора в рамках кримінального провадження співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, представниками СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано інспектора прикордонної служби під час отримання хабара від іноземця за сприяння у незаконному перетині державного кордону.

У поле зору військовослужбовець Подільського загону потрапив більше місяця тому, коли була отримана достовірна інформація по його причетність до вчинення незаконних переправ іноземних громадян. Подальші дії відбувались вже в рамках кримінального провадження розпочатого за повідомленням співробітників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

Факт отримання задатку правоохоронцем у розмірі тисячі гривень був зафіксований у місті Подільськ, під час попередньої його домовленості з громадянином Молдови про здійснення правопорушення. Згодом інспектор прикордонної служби провів чоловіка безпосередньо до лінії державного кордону та перевірив відсутність прикордонних нарядів. Отримавши другу частину неправомірної грошової винагороди у сумі 4,2 тисячі гривень, військовослужбовець вказав іноземцю на його подальший напрямок руху. За сприянням керівництва загону, зловмисники були затримані, не давши громадянину незаконно перетнути державний кордон.

Стосовно прикордонника готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Державна прикордонна служба України звертається до усіх громадян не створювати прецеденти та не намагатися у будь-якій формі, у тому числі, шляхом пропонування коштів, впливати на прийняття правового рішення правоохоронцями. А у разі вимагання від вас хабара, ні в якому разі не погоджуватися і одразу телефонувати на гарячу лінію «Довіра» за номером телефону (044) 527-63-63, аби запобігати таким ганебним вчинкам. Також нагадаємо, що за взяття хабара, як і за спробу дачі, передбачена кримінальна відповідальність. // ДПСУ