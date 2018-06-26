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В дачном доме на Львовщине нашли мертвыми двух мужчин

26.06.2018 10:28

По предварительной версии, они отравились угарным газом

В городе Стебнык Дрогобычского района Львовской области, в одном из дачных домиков обнаружили тела двух мужчин.

По предварительным данным, оба отравились угарным газом. korupciya.com

"Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила личности умерших – двух местных жителей в возрасте 56 и 67 лет. По предварительным данным, оба отравились угарным газом во время сна. Поскольку от непогашенного окурка, который упал на пол, загорелся ковер", – сообщают в полиции.

Тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" // Сегодня

 

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