В дачном доме на Львовщине нашли мертвыми двух мужчин

В городе Стебнык Дрогобычского района Львовской области, в одном из дачных домиков обнаружили тела двух мужчин.

"Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила личности умерших – двух местных жителей в возрасте 56 и 67 лет. По предварительным данным, оба отравились угарным газом во время сна. Поскольку от непогашенного окурка, который упал на пол, загорелся ковер", – сообщают в полиции.

Тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" // Сегодня