влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Президент сделал это во время выступления перед выпускниками
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании высшего антикоррупционного суда.
Президент Украины Петр Порошенко 19 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Высший совет правосудия поддержала документ. Профильный комитет рекомендовал парламенту принять президентский законопроект. // 112.ua
О необходимости "закона Окуевой" о защите свидетелей и участников уголовного производства депутат Верховной Рады, бывший советник министра внутренних дел Антон...