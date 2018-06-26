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Правоохоронці повідомили про підозру організатору нападу на табір ромів на околиці Львова

26.06.2018 11:15

Окрім того, вчора, 25 червня, Пустомитівський суд обрав для двох неповнолітніх, причетних до нападу на табір, міру запобіжного заходу – тримання під вартою терміном на шістдесят діб без права внесення застави.

Організатору нападу, 20-річному львів’янину, правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

полиция

Також вчора, 25 червня, Пустомитівський суд обрав для двох неповнолітніх віком 16 та 17 років, причетних до нападу на табір, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на шістдесят діб без права внесення застави. Сьогодні, 26 червня, відбудеться судове засідання, під час якого буде обрано міру запобіжного заходу для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Нагадаємо, 23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали сімох хлопців віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до скоєння злочину, а також 20-річного організатора нападу. Усі вони були затримані в порядку ст.208 КПК України.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Окрім того були відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей – від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. 

Відділ комунікації поліції Львівської області

 

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