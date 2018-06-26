У Києві поліцейські затримали чоловіка, який з ножем напав на відвідувача супермаркету

Зловмисник напідпитку чіплявся до перехожих, а коли один із чоловіків зробив зауваження, накинувся з погрозами та поранив його ножем в живіт. Розпочато кримінальне провадження.

Близько опівночі до чергової частини Дніпровського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення, що біля супермаркету на проспекті Тичини 30-річного чоловіка поранили у живіт. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, правоохоронці опитали свідків та дізналися про деякі обставини інциденту. Також очевидці надали прикмети, за допомогою яких поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та його місцезнаходження.

«Це – 43-річний житель столиці, якій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, тому на місці надати пояснення своєму вчинку не зміг. Проте ми з’ясували, що він живе у хостелі на Позняках, де упродовж дня вживав спиртне. З часом опинився в іншому районі. На виході з супермаркету, де він ще купляв алкогольні напої, став чіплятися до перехожих. Однак поряд знаходилася компанія чоловіків, один із яких зробив зауваження, на що отримав удар ножем в живіт», - повідомив Олександр Кузьмін.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правопорушника затримали. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва