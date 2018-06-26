С 1 июля стартует округление общих сумм наличных расчетов

Начиная с 1 июля предприятия, осуществляющие торговлю или предоставляющие услуги, в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общих сумм в чеке при расчете наличными. Об этом заявил директор Департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко во время пресс-брифинга, передает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн гривен в год," - подчеркнул он.

В НБУ рассчитывают, что благодаря новым правилам прекратится выпуск монет номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек. В обороте останутся только монеты по 10 и 50 копеек. Выпущенные ранее "некруглые" монеты останутся в обороте. В Нацбанке подчеркнули, что специального изъятия проводить не будут, они останутся в обороте на неопределенный срок - до отдельного решения Правления НБУ.

Отмечается, что округление будет применяться только в том случае, если у клиента или в кассе предприятия нет монет мелких номиналов.

"При наличии у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами. Только в случае отсутствия монет указанных номиналов и у покупателя, и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке," - отмечают в Нацбанке.

Банки также продолжат принимать у населения монеты мелких номиналов без всяких ограничений, обменивать их на банкноты более крупных номиналов, а также выдавать при необходимости клиентам монеты мелких номиналов в тех случаях, когда они имеются в операционной кассе.

На безналичные расчеты округление распространяться не будет.

В Нацбанке уточняют, что правила округления соответствуют общим математическим - сумма, заканчивающаяся на от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения, заканчивающиеся на от 5 до 9 копеек - в сторону увеличения.

Предприятия торговли и предоставления услуг отдельно обязуются указывать в чеках общую сумму до и после округления.

Решение о прекращении выпуска монет мелких номиналов и округлении наличных расчетов было принято Нацбанком 14 марта 2018 года.

Ранее также сообщалось, что Национальный банк Украины вводит новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. В связи с этим Нацбанк намерен прекратить печатать бумажные банкноты таким номиналом. // 112.ua