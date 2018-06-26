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В Японии мужчина отобрал оружие у полицейского и стрелял по прохожим

26.06.2018 11:45

Мужчина успел ранить охранника взле одной из начальных школ

Неизвестный мужчина совершил нападение на участок полиции в городе Тояма в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Фото: Flickr/Alberto Sen

Мужчина напал на сотрудника полиции, отобрал у него пистолет и открыл огонь. Его задержали злоумышленники, но он успел ранить охранника одной из близлежащих начальных школ.

Сейчас полиция выясняет личность и мотивы преступника. Сообщается, что инцидент произошёл в оживлённом районе вблизи железнодорожного вокзала. // Сегодня

 

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