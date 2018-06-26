В Японии мужчина отобрал оружие у полицейского и стрелял по прохожим

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Мужчина успел ранить охранника взле одной из начальных школ
Неизвестный мужчина совершил нападение на участок полиции в городе Тояма в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Мужчина напал на сотрудника полиции, отобрал у него пистолет и открыл огонь. Его задержали злоумышленники, но он успел ранить охранника одной из близлежащих начальных школ.
Сейчас полиция выясняет личность и мотивы преступника. Сообщается, что инцидент произошёл в оживлённом районе вблизи железнодорожного вокзала. // Сегодня
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