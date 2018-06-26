В Амстердаме микроавтобус въехал в здание газеты De Telegraaf

Сегодня рано утром в здание редакции газеты De Telegraaf в Амстердаме врезался микроавтобус. Об этом сообщает само издание.

Как сообщается, микроавтобус Volkswagen Caddy на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания. Сотрудники газеты отмечают, что перед входом стоят бетонные клумбы, и потому доехать непосредственно до здания можно, только если намеренно направляться к нему.

В результате столкновения микроавтобус загорелся, однако в связи с ранним временем в редакции не было никого, кроме охранника, и никто не пострадал.

Отмечается также, что водитель микроавтобуса скрылся на темной Audi. Полиция предполагает, что имеет дело с целенаправленной атакой, к осуществлению которой причастны по меньшей мере два человека - водитель микроавтобуса и водитель легкового автомобиля, который его забрал.

На данный момент возгорание ликвидировано, на месте происшествия работает полиция. Издание продолжает свою работу. // 112.ua