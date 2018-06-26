Метеорологические предупреждения и погода в Украине на среду 27 июня

Утренние новости в Украине были спокойные, метеорологические предупреждения по территории страны, касались только опасностей связанных с повышением температуры.

25-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщает Украинский Гидрометцентр. Отмечается, что гидрологическая ситуация в стране спокойная, уровень воды находятся в пределах русел рек

Средняя месячная температура предполагается в районе +18... +22°C, в горных районах +14... +15 °C, что на 1-1,5°Cвыше средних многолетних значений.

Прогноз погоды предполагает месячное количество осадков в 45-90 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 98-150 мм, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях около средних многолетних значений, на остальной территории Украины - меньше средних многолетних значений.

В целом по Украине в среду 27 июня, ожидается жаркая погода, на востоке страны в Луганской и Донецкой областях днем до +33..+35 °C, без осадков, ветер восточный 5-10 м / c., ночью температура опустится до +14..+17 °C

В июне, по сравнению с маем, как правило активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.

Дожди Укргидрометцентр прогнозирует на западе страны, где они будут сопровождаться грозами и понижением температуры днем до +22..+24 °C, ночью до +12..+14 °C. Дожди также пройдут в Черкасской области, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Дневная температура здесь будет колебаться в пределах +28..+30 °C, ветер также восточный 6-11 м / c.

В северной части страны облачно с прояснениями, осадков не ожидается, дневная температура в Черниговскаой области достигнет +28..+30 °C, ночью будет ночью до +13..+15 °C. Жарко и без осадков будет в Сумской и Харьковской областях, дневная температура в этом районе будет колебаться в пределах +29..+34 °C.

В среду, 27 июня 2018 года, погода в Киеве будет предполагать небольшую облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха поднимется ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов тепла.

Согласно сайту глобального мониторинга ЕС Copernicus , ожидается, что аномальные температуры и осадки будут определять погоду над Европой в течении всего сезона. Сочетание несезонной теплоты со случайными всплесками влажного воздуха из Средиземного моря создаст условия для появления сильных гроз в восточной Европе, в частности в Польши и Чехии в Беларусь, частично в Украине и юге Литвы.