Керівник структурного підрозділу Одеської митниці брав хабарі за пропуск в Україну «євроблях»

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичних хабарах керівника одного зі структурних підрозділів Одеської митниці.

Правоохоронці встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за безперешкодний пропуск на територію нашої держави автомобілів з іноземною реєстрацією. Вартість «проїзду» одного такого авто становила п`ятдесят американських доларів.

Співробітники СБ України затримали зловмисника у кав’ярні поблизу митного посту під час отримання чергового «траншу» у розмірі шістсот п’ятдесяти доларів США за пропуск тринадцяти автомашин на «єврономерах».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику повідомлення про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Прес-центр СБ України

