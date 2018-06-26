Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Керівник структурного підрозділу Одеської митниці брав хабарі за пропуск в Україну «євроблях»

26.06.2018 12:11

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичних хабарах керівника одного зі структурних підрозділів Одеської митниці.

Правоохоронці встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за безперешкодний пропуск на територію нашої держави автомобілів з іноземною реєстрацією. Вартість «проїзду» одного такого авто становила п`ятдесят американських доларів.

СБУ

Співробітники СБ України затримали зловмисника у кав’ярні поблизу митного посту під час отримання чергового «траншу» у розмірі шістсот п’ятдесяти доларів США за пропуск тринадцяти автомашин на «єврономерах».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику повідомлення про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Прес-центр СБ України
 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...