Повідомлено про підозру членам банди, які заволоділи коштами особи у розмірі понад 3,5 млн. грн.

Завдяки ефективному процесуальному керівництву прокуратурою міста Києва оголошено про підозру у вчиненні злочинів у складі озброєної банди 5 громадянам Грузії, які минулого року в м. Києві поблизу одного з автосалонів з використанням вогнепальної зброї здійснили заздалегідь спланований розбійний напад на потерпілого та заволоділи його грошовими коштами в сумі 3 млн 505 тис грн, що викликало значний суспільний резонанс.

У ході проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) заходів правоохоронцями задокументовано ретельну підготовку злочинців, вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси, балаклави, 6 транспортних засобів та 22 автомобільних номерних знаки вітчизняної реєстрації, які використовувалися останніми для проведення розвідувальних заходів щодо об’єкта злочину та прикриття злочинної діяльності.

Наразі організатор і троє членів банди перебувають під вартою. Також правоохоронцями перевіряється причетність злочинного угруповання до скоєння аналогічних злочинів в інших регіонах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Довідково: згідно із законом такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України