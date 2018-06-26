Штрафы и эвакуаторы: как изменятся правила парковки в Украине

Водители массово нарушают правила парковки, а их почти никто не наказывает

Через три месяца в Украине заработает новый закон о парковке автомобилей. Так власть пытается привести в порядок улицы, заставленные машинами. На охоту за нарушителями выйдут отряды специальных инспекторов.

Сейчас в больших городах растет количество машин, а вместе с тем становится больше водителей, нарушающих правила парковки. Машины оставляют на тротуарах, пешеходных зонах, проезжих частях и газонах. В столице нарушителей достаточно на каждом шагу.

В Европейских городах давно привыкли оставлять авто за два-три квартала на парковке, а дальше идти пешком. Втиснуться на тротуар или пешеходную зону в Брюсселе означает заплатить штраф до 50 евро.

"В Брюсселе тяжело найти место для парковки и всюду нужно платить. В разных районах парковка стоит по-разному, но в среднем 3 евро в час. Если не заплатил – штраф 25 евро. Если не штраф вовремя – будет начисляться пеня", – рассказывает местный житель.

В Украине массово нарушают правила парковки, так как водителей почти никто не наказывает, в полиции не хватает рук, говорит автомобильный эксперт Влад Антонов.

"Эвакуатор – это очень хороший способ превентивной работы в плане нарушения. Одно дело, когда вам "светит" штраф порядка 1000 гривен – он будет или нет. Другое дело, когда машину забирают и это стоит 1000 гривен, 2000 гривен. Это приводит водителей в чувства", – говорит специалист.

Уже с конца сентября в столице появится более 22 тысяч новых паркомест, а также специальная служба инспекторов, имеющих право выписывать нарушителям штраф или вызвать эвакуатор.

"Будут специальные приборы, по типу планшета. Они фотографируют автомобиль, у автомобиля есть десять минут на оплату. Если в течение десяти минут не приходит оплата, инспектор делает повторно фотографии и уже отправляет запрос в базу МВД и получает информацию о водителе", – рассказал заместитель директора по развитию коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Денис Салабаенко.

Размер финансового наказания – стоимость часа парковки в двадцатикратном размере. Если водитель не заплатит вовремя, будут начислять пеню. // Сегодня