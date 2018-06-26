Херсонська поліція розшукує зловмисників, які втекли з ізолятора тимчасового тримання

Вночі 26 червня з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьк втекли двоє зловмисників, пошкодивши у прогулянковому дворі металеві грати на даху. В області введено в дію план «Перехоплення».

РОЗШУКУВАНІ:

1. Соліхов Рахматулло Абдурохимович, 14.06.1979 р.н., проживав у смт. Новотроїцьке, заарештований за розбій та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої статури, обличчя овальне смагляве, очі карі, губи товсті.

Особливі прикмети: лобні залисини.

Був одягнений у бриджі синього кольору, спортивну куртку синього кольору і капці.

2. Балаєв Олексій Юрійович, 01.07.1989 р.н., мешкав Новотроїцький р-н с. Громівка, заарештований за вчинення грабежів та крадіжок.

Прикмети: зріст 180-185 см, худорлявої статури, очі карі, ніс великий, вуха середні прилягаючі, волосся темне.

Був одягнений у спортивний костюм сірого кольору і капці.

Шановні громадяни! Якщо вам відоме місцезнаходження розшукуваних, прохання негайно повідомити в поліцію за телефонами: (0552) 45-90-01, (0552) 45-90-02 або 102. Конфіденційність гарантуємо!

Національна поліція України