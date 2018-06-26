Совет ЕС утвердил выделение Украине 1 млрд. евро финпомощи

Помощь предоставляется в виде займов на стабилизацию экономики и проведение реформ

Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом 26 июня говорится на странице пресс-службы Совета ЕС в Twitter.

"Сегодня Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержания экономической стабилизации и программы структурных реформ", – говорится в сообщении.

скриншот

После сегодняшнего решения Еврокомиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Его должен ратифицировать украинский парламент.

Напоминаем, что Европейская комиссия поддержала решение предоставить Украине транш в размере 1 млрд евро в марте текущего года. Минфин Украины назвал это решение "важным шагом для поддержки реформ".

В конце мая Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро. Это было утверждено на уровне консулов. // 112.ua