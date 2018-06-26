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В недострое корпуса Медунивера нашли повешенным пропавшего студента КПИ

26.06.2018 13:17

Во вторник, 26 июня, в Киеве на проспекте Победы нашли повешенного студента. Парень покончил с собой на 21 этаже недостроенного корпуса Медуниверситета имени Богомольца.

Тело повешенного нашли ночью. Об этом Информатору рассказали охранники территории.

Студент покончил с собой на 21 этаже недостроенного корпуса медуниверситета имени Богомольца

По предварительным данным, повесился 21-летний студент КПИ. Его знакомые рассказали утром, что искали парня почти неделю. А нашли погибшего подростки, которые, миновав охрану с противоположной от стройки стороны, забрались на последний этаж недостроя. На месте работали правоохранители и медики скорой. Врачам осталось только констатировать смерть.

 

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