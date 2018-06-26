В недострое корпуса Медунивера нашли повешенным пропавшего студента КПИ

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Во вторник, 26 июня, в Киеве на проспекте Победы нашли повешенного студента. Парень покончил с собой на 21 этаже недостроенного корпуса Медуниверситета имени Богомольца.
Тело повешенного нашли ночью. Об этом Информатору рассказали охранники территории.
По предварительным данным, повесился 21-летний студент КПИ. Его знакомые рассказали утром, что искали парня почти неделю. А нашли погибшего подростки, которые, миновав охрану с противоположной от стройки стороны, забрались на последний этаж недостроя. На месте работали правоохранители и медики скорой. Врачам осталось только констатировать смерть.
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