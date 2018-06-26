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В России восемь авто попали в ДТП: сообщают о трех погибших

26.06.2018 13:28

 Сразу восемь автомобилей, в том числе и 2 грузовика, попали в жесткое смертельное ДТП на трассе в 70-киллометрах от Пензы.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС Пензенской области.
 
ДТП
 
Инцидент произошел утром 26 июня. Официальных данных о пострадавших на данный момент нет. В социальных сетях очевидцы отмечают, что в результате ДТП погибли по меньшей мере 3 человека.
 
ДТП
 
На опубликованных фото заметно, что автомобили сильно смяло после жесткого столкновения с грузовиком. Что стало причиной крупного ДТП, пока не ясно.
 
На месте работают экстренные службы. Подробности устанавливаются. // Апостроф

 

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