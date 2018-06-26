В России восемь авто попали в ДТП: сообщают о трех погибших

Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС Пензенской области.

Инцидент произошел утром 26 июня. Официальных данных о пострадавших на данный момент нет. В социальных сетях очевидцы отмечают, что в результате ДТП погибли по меньшей мере 3 человека.

На опубликованных фото заметно, что автомобили сильно смяло после жесткого столкновения с грузовиком. Что стало причиной крупного ДТП, пока не ясно.