В России восемь авто попали в ДТП: сообщают о трех погибших

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«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик
Сразу восемь автомобилей, в том числе и 2 грузовика, попали в жесткое смертельное ДТП на трассе в 70-киллометрах от Пензы.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС Пензенской области.
Инцидент произошел утром 26 июня. Официальных данных о пострадавших на данный момент нет. В социальных сетях очевидцы отмечают, что в результате ДТП погибли по меньшей мере 3 человека.
На опубликованных фото заметно, что автомобили сильно смяло после жесткого столкновения с грузовиком. Что стало причиной крупного ДТП, пока не ясно.
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