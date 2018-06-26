У Києві судитимуть керівника ДП «Агроспецсервіс», викритого на хабарі у сумі 115 тис. грн.

Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників державного підприємства «Агроспецсервіс» за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою державного підприємства, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, у період з червня 2017 року по лютий 2018 року, своїми умисними діями підбурював підприємця до надання йому неправомірної вигоди у сумі 115 тис. грн. У таку суму посадовець оцінив послуги з вирішення питання про відведення у довгострокову оренду земельної ділянки, що розташована на території Бориспільського району Київської області.

Вказані грошові кошти керівник підприємства одержав у декілька етапів. Під час передачі йому останнього траншу він був затриманий працівниками правоохоронних органів.

На даний час обвинувальний акт стосовно посадовця скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури міста Києва