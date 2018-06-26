Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Києві судитимуть керівника ДП «Агроспецсервіс», викритого на хабарі у сумі 115 тис. грн.

26.06.2018 13:39

Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників державного підприємства «Агроспецсервіс» за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою державного підприємства, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, у період з червня 2017 року по лютий 2018 року, своїми умисними діями підбурював підприємця до надання йому неправомірної вигоди у сумі 115 тис. грн. У таку суму посадовець оцінив послуги з вирішення питання про відведення у довгострокову оренду земельної ділянки, що розташована на території Бориспільського району Київської області.

Фото Прокуратура міста Києва.

Вказані грошові кошти керівник підприємства одержав у декілька етапів. Під час передачі йому останнього траншу він був затриманий працівниками правоохоронних органів.

На даний час обвинувальний акт стосовно посадовця скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...