В ходе местной избирательной кампании в Мексике убиты 18 кандидатов в мэры

Два кандидата в мэры двух разных мексиканских городов были убиты за последние несколько дней.

Как сообщает телекомпания NBC, всего в ходе избирательной кампании в местные органы самоуправления, предшествующей запланированным на 1 июля выборам, убиты уже 18 кандидатов.

Так, независимый кандидат в мэры Омар Гомес Лукатеро был застрелен в конфликтном сельском городе Агилилла в западном штате Мичоакан 20 июня.

Агилилла - обширный, но малонаселенный горный городок, где активизируются наркобароны.

21 июня кандидат в мэры от местной партии левых сил Фернандо Анджелес Хуарес был убит в Окампо, также в Мичоакане.

Партия призвала правительство обеспечить защиту людей, учавствующих в выборах 1 июля.

Окампо является поселком в 150 километрах к западу от Мехико. Он также страдает от деятельности банд.

Почти все из 18 людей, убитых по всей стране, до сих пор являются кандидатами на выборах 1 июля. Но есть и другие политики, убитые прежде, чем успели зарегистрироваться кандидатами.

Мексиканский аналитик по вопросам безопасности Алехандро Хоуп сказал, что отчасти уровень насилия в отношении кандидатов можно объяснить "простой математикой": в Мексике проводится гораздо больше выборов, чем когда-либо ранее.

При наличии более 3400 местных, государственных и федеральных должностей более 15 тысяч кандидатов попадают в предвыборную кампанию. // INSIDER