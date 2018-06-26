Отримавши штраф у 25 тисяч, хабарник в той же день звільнився і... отримав 70 тисяч відпускних

Про це написала журналістка Катерина Вовченко у себе в блозі на «Преступности.нет», опублікувавши відповідь на запит управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської ОДА.

Правоохоронці затримали Камінського 19 квітня під час отримання хабара у розмірі $2 тис. Ці гроші він вимагав від жителя Миколаєва за вплив на посадових осіб військового комісаріату, щоб вони зняли з військового обліку двох осіб призовного віку, що дозволило б останнім не проходити військову строкову службу.

21 квітня слідчий суддя Центрального районного суду Галина Подзігун задовольнила клопотання військової прокуратури і відправила Камінського під домашній арешт.

7 травня Ленінський районний суд міста Миколаєва затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та Камінського, і оштрафував чиновника на 25,5 тис грн.

Згідно з відповіддю управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської ОДА, того ж дня, 7 травня, Камінський звільнився з посади начальника управління. При звільненні хабарнику було виплачено грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічних відпусток у сумі 69,4 млн грн. на підставі розпорядження голови Миколаївської ОДА від 4.05.2018.