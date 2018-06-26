Как и предполагалось: для Кремля обращение генсека Совета Европы — пустой звук

В Кремле считают, что украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании официального прошения генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал Песков.

При этом он предположил, что указанное письмо Ягланда "было направлено по дипломатическим каналам". "Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-либо подвижки в вопросе освобождения Сенцова, представитель Кремля заявил, что "новостей и подвижек нет".

Отметим, 20 июня Европейский суд по правам человека обратился к российским властям с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, а также порекомендовал ему прекратить голодовку. Ее Сенцов начал 14 мая с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. // 112.ua