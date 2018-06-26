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На Харківщині прокуратура домоглася засудження іноземного шпигуна до 11 років позбавлення волі

26.06.2018 14:35

Прокуратура Харківської області довела провину громадянина Ісламської республіки Іран у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 КК України (шпигунство).

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокурорів та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Інформація про аспіранта одного з вишів Харкова надійшла до Служби безпеки України у серпні 2016 року. Згідно з оперативними даними, іноземний студент зустрічався зі співробітником наукової установи, одним з напрямків роботи якої є дослідження у військовій сфері. Під час зустрічей він намагався випитати інформацію, яка містить державну таємницю. У решті-решт іноземець домовився з науковим співробітником, що останній продасть йому певні наукові роботи.

Однак науковий співробітник повідомив про таку комерційну пропозицію українські спецслужби та під час продажу нібито наукової роботи аспірант був затриманий.

Свою провину обвинувачуваний так і не визнав, проте зібраних на стадії досудового слідства доказів було достатньо для винесення вироку.

Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова оголошено 25 червня 2018 року.

Прес-служба прокуратури Харківської області

 

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