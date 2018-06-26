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В Україну не пустили британську журналістку Russia Today

26.06.2018 14:50

Прикордонники не пустили в Україну громадянку Великобританії, кореспондентку пропагандистського каналу Russia Today Полу Слієр, яка прилетіла до Києва на конференцію Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це Громадському повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, 26 червня близько 9 ранку кореспондентка Russia Today прилетіла до Борисполя з Відня. Вона заявила, що має взяти участь у конференції ОБСЄ по свободі ЗМІ в Києві.

Як зазначив Слободян, Слієр в найближчий час відправлять до Відня, бо їй заборонений в'їзд до України на 5 років.

Речник прикордонслужби пояснив, що рішення про заборону в'їзду журналістці ухвалив «один з правоохоронних органів» через те, що вона становить загрозу для безпеки України.

Слободян зазначив, що не уповноважений розкривати, який саме орган ухвалив це рішення.

Раніше в Україну не пустили російського журналіста Євгенія Прімакова, який також прилетів до Києва для участі в конференції ОБСЄ.

 

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