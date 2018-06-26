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В Ізмаїлі оперативно затримали рецидивіста, який в черговий раз спокусився на чуже майно

26.06.2018 15:02

Раніше судимий 33-річний ізмаїльчанин не зупинився навіть, коли обвинувальний акт за вчинення ним злочинів проти власності опинився у суді, і обікрав ще одну місцеву жительку. Однак розпорядитися викраденим йому знову завадили правоохоронці.

До відділу поліції звернулася постраждала, яка повідомила, що на хвилинку відволіклася, залишивши свою сумку біля під'їзду будинку. Коли раптом побачила, як до сумки підійшов чоловік, щось дістав з неї і швидко пішов у зворотному напрямку. Перевіривши вміст сумки, власниця зрозуміла, що зник гаманець, у якому знаходились окуляри та мобільний телефон.

кража

 

Отримавши точний опис підозрюваного, співробітники поліції швидко встановили його особу та місцезнаходження. Зловмисником виявився раніше судимий 33-річний місцевий житель. Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, однак належних висновків для себе не зробив.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Все викрадене вилучено і буде повернуто потерпілій. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі», – прокоментував ситуацію начальник Ізмаїльського відділу поліції полковник поліції Роман Галкін.

Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області

 

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