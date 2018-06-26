В Украине только за месяц утонули более 160 человек

Несмотря на постоянные предупреждения спасателей, взрослые отпускают детей к воде без присмотра, и не прочь сам "геройствать" на воде

Лето и купальный сезон в разгаре, при этом стремительно увеличивается и печальная статистика о гибели украинцев на водоемах. Только в этом месяце утонули 163 человека, из них – 19 детей.

"Несмотря на такие данные, люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей, отправляясь на водоемы, не приспособлены для купания. Причинами чрезвычайных происшествий также является использование плавсредств при сильных порывах ветра, пребывание у воды в состоянии алкогольного опьянения, посещение детьми водоемов без сопровождения взрослых", – сообщают в ГСЧС.

По информации спасателей, за минувшие сутки вода унесла жизни восьми украинцев.Так, трое граждан утонули в Азовском море на территории Запорожской области. Еще троих человек, которых на надувных матрасах начало относить в открытое море, удалось спасти.

В Одесской области в этот же день утонули два человека. Первый случай произошел на местном пруду в с. Капитановка Лиманского района, а второго погибшего извлекли из Черного моря местные жители в с. Приморское Килийского района.

В то же время в Николаеве, во время купания на реке Южный Буг, утонула девочка 2004 года рождения.

Еще по одному погибшему на воде зафиксировано в Донецкой и Полтавской областях.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 481 человек, что на 90 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее в Одессе полиция получила сообщение о том, что девочка на городском пляже на реке Кодыма съехала с горки и не вынырнула. Спасательная операция продолжалась около часа, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Также мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей.

А селе Дремайловка Куликовского района Черниговской области во время рыбалки утонули двое братьев. По предварительной версии, дети упали в воду и не смогли выбраться на берег. // Сегодня