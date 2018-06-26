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В Индии женщина отравила крысиным ядом 120 насмешников

26.06.2018 15:28

80 человек отправиили в больницу, пятеро – погибли

В Индии женщина убила ядом пять человек, из-за того, что они смеялись над ее блюдами. Она пригласила их на новоселье и добавила в блюда крысиного яда. В результате из 120 гостей, которые пришли в гости, более 80 были госпитализированы, а пятеро погибли. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Hindustantimes.com

Теперь злопамятной Прадне Сурвас грозит смертная казнь. Полиция узнала, что она хотела расправиться со всей семьёй мужа, включая его самого. В частности, со свекром и свекровью, её сестрой и двумя дочерьми. Родственники часто высмеивали ее цвет кожи и кулинарные способности. В итоге терпению девушки пришёл конец и она подмешала в еду крысиный яд.

"Прадня утверждает, что за два года брака её регулярно оскорбляли из-за тёмного цвета лица и обвиняли в том, что она не умеет готовить. Сурвас, первый брак которой тоже не удался, считает, что родственники нанесли ущерб её второму браку" – отметили в полиции. // Сегодня

 

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