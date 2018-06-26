На Прикарпатті пенсіонер задушив дружину, яка назвала його москалем під час сварки про Савченко

Долинський районний суд виніс вирок 69-річному чоловікові, який у селі Новичка Долинського району задушив 79-річну жінку і кілька днів ховав тіло під килимом.

Пенсіонер позбавив життя свою цивільну дружину 12 березня цього року. У суді чоловік пояснив, що того дня збирався їхати в Долину купити зерно для домашньої худоби. Але пішов сніг, і подружжя сіло пити чай на кухні. По радіо йшла передача про Надію Савченко. Через неї й спалахнула сварка.

Чоловік сказав, що Савченко не викликає в нього довіри. У відповідь жінка звинуватила його у відсутності патріотизму та назвала москалем, нагадавши, що його мати є росіянкою за національністю. Під час сварки жінка плюнула чоловікові в обличчя. Той її вдарив, схопив мотузку і почав душити.

Коли зрозумів, що жінка не дихає, намагався повернути її до життя штучним диханням. Коли це не допомогло, виніс її тіло в окрему кімнату та накрив килимком. Після цього відключив телефон убитої.

За кілька днів до помешкання прийшла сусідка. Обвинувачений їй сказав, що його співмешканка втопила телефон, а сама поїхала в лікарню. Сусідка почала звертатися в медичні заклади і, коли не знайшла там жінки, повідомила про її зникнення у поліцію. До будинку навідалися правоохоронці і вбивця показав їм труп.

Долинський районний суд визнав чоловіка винним у вбивстві і засудив його до семи років позбавлення волі. // Курс