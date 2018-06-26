У Києві судитимуть зловмисника, який зґвалтував неповнолітню дівчину

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Київською місцевою прокуратурою №3 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 35-річного чоловіка за фактом зґвалтування 15-річної дівчинки.
Злочин стався у березні поточного року. Зловмисник заманив дівчину до покинутої будівлі в парку «Дружби Народів», де користуючись фізичною перевагою вчинив насильницький злочин. Внаслідок злочинних дій дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Після цього, забравши мобільний постраждалої, зловмисник втік з місця події.
Наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий, в тому числі за зґвалтування.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст.186 (грабіж) КК України.
За клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.
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