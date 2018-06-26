На хабарі викрито заступника начальника відділення прикордонної служби «Дніпро»

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за передачу стороннім особам інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави.

Правоохоронці задокументували три епізоди отримання зловмисником хабарів на загальну суму дев`ять тисяч гривень. За неправомірну вигоду прикордонник збирав, перевіряв та передавав інформацію про осіб, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України, у тому числі стосовно осіб, причетних до вчинення терористичної діяльності.

Правоохоронці затримали посадовця у центрі Дніпра під час отримання чергового «траншу» у розмірі майже чотири тисячі гривень. Під час обшуків за місцем роботи та проживання заступника начальника відділення вилучено предмети і документи, що засвідчують протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовцю підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Військовою прокуратурою, внутрішньою та власною безпекою Держприкордонслужби України.

Ще одного прикордонника викрили співробітники Служби безпеки на Одещині на отриманні хабарів.

Правоохоронці встановили, що інспектор одного з прикордонних загонів Південного регіонального управління Держприкордонслужби вимагав двісті доларів США від іноземних громадян за пропуск через державний кордон без необхідних дозвільних документів та внесення відповідних відомостей до бази даних.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби переправлення нелегала через кордон поза пунктом пропуску та виявили у нього «прибуток» у розмірі п`ять тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення посадовцю підозри та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до оборудки.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Служба безпеки України