У Дніпрі викрили на хабарі командира роти патрульної поліції (відео)

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах командира роти одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області та його підлеглого.

Оперативники спецслужби встановили, що впродовж січня-травня 2018 року поліцейські налагодили схему отримання неправомірної вигоди з водіїв транспортних засобів за не складання протоколів про адміністративні порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовими особами двадцяти тисяч гривен від жителя Дніпра. Зловмисників затримали на одній із автозаправних станцій після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі дві тисячі гривень. Співробітники СБ України встановили, що до корупційної схеми ділки також спробували залучити інспектора відділу моніторингу управління патрульної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення поліцейським про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури спільно з управлінням внутрішньої безпеки Нацполіції, за сприяння керівництва управління патрульної поліції Нацполіції міста Дніпро.

Прес-центр СБ України

