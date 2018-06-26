Испанская полиция проводит масштабную спецоперацию против «армянской мафии»

Правоохранительные органы Испании начали во вторник, 26 июня, масштабную спецоперацию против так называемой армянской мафии. В ходе нее планируется задержать 142 человека.

Об этом сообщает местная служба ABC.

Их подозревают в многочисленных преступлениях, начиная от краж со взломом, вымогательств, и заканчивая незаконным хранением оружия, отмывании средств, торговле наркотиками, контрабанде табачной продукции, покушением на убийство и прочих.

В рамках операции правоохранители намерены провести 73 обыска в различных населенных пунктах страны, в том числе в провинциях Барселона, Валенсия, Аликанте, Альбасете и Мадрид.

Отмечается, что большая часть обысков уже проведена, есть первые задержанные. В их числе вор в законе по имени Арменак Бадалян, известный под псевдонимом БДО. По данным El Pais, мужчина был задержан сегодня утром в своем доме в населенном пункте Бадалона в Каталонии.

Нынешняя спецоперация является результатом расследования, начавшегося в 2016 году. Тогда в испанском городе Тарраса были убиты двое граждан Грузии, связанные с преступной организацией во главе с так называемым вором в законе Кахабером Шушанашвили (Kakhaber Sushanashvili). По данным El Pais, их убрали за то, что они не хотели делиться добытыми незаконным путем средствами, направляя часть их в "общак".

Расследование проходило при сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) и Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). По данным испанской полиции, речь идет "об одной из крупнейших преступных группировок", состоящей из выходцев из Армении, базирующейся в Европе.

В ноябре 2017 года в Испании в ходе еще одной спецоперации была задержана жена Шушанашвили - Катерина Миеркова (Kateryna Myerkova) - и еще 20 человек. Миеркову обвиняют в отмывании денег. В настоящее время она находится под стражей без права освобождения под залог. Кроме того, по делу об убийстве в Таррасе арестованы трое подозреваемых. // NEWSru.com