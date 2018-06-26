В Харькове у собственной квартиры зарезали мужчину

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В центре Харькова был убит мужчина. Об этом сообщает региональное правление Нацполиции.
Тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено возле квартиры по месту жительства его соседями.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела. Правоохранители обнаружили на теле признаки насильственной смерти в виде ножевого ранения.
«Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины», — говорится в сообщении. // Realist
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