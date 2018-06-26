Суд открыл производство по иску Минюста о запрете партии экс-главы Миндоходов Клименко

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Успішна країна" (рус. "Успешная страна"), почетным председателем которой является бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

Как напомнила пресс-служба суда, истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) эту партию. Третьими лицами указаны Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины.

"Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (в письменном производстве)", - сообщила пресс-служба Окружного админсуда.

А.Клименко был избран почетным председателем партии "Успішна країна" в декабре 2015 года. Он находится в государственном и международном розыске, подозревается, в частности, в госизмене.// Интерфакс-Украина