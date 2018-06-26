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Двойное убийство в Харькове: подозреваемый взят под стражу

26.06.2018 17:26

Киевский районный суд. Харькова по требованию прокуратуры области взял под стражу без права внесения залога мужчину, подозреваемого в двойном убийстве и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст.15, п. 2 115 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, тела погибших 40-летних мужчины и женщины обнаружили в их квартире на ул. Академика Павлова в Харькове в воскресенье, 24 июня.

По предварительным данным, расстрелял супругов и ранил их 12-летнего ребенка 42-летний бизнесмен, с которым дружил глава семьи. Правоохранителей на место происшествия вызвали соседи погибших. Они сообщили информацию об убийце и указали данные машины, на которой он уехал. Задержали подозреваемого через несколько часов. В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тыс. долл. Сейчас мотивы совершения преступления устанавливаются следствием. // Status quo

 

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